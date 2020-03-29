شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: استمرار المحاكم الابتدائية في تأجيل نظر الدعاوى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، باستمرار المحاكم الابتدائية في تأجيل نظر كافة الدعاوى المنظورة أمامها خلال الفترة من السبت 28 مارس الجاري ولمدة أسبوعين، مع استمرار العمل الإداري بالمحاكم خلال هذه الفترة على أضيق نطاق بحضور العدد اللازم فقط لتسيير العمل، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، واتساقًا مع جهود الحكومة في استمئئرار الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وشدد الوزير على أن يكون حضور العاملين وانصرافهم على فترتين منعًا للتزاحم على وسائل النقل والمواصلات، بأن تكون فترتي الحضور هي 8.30، 9.30 صباحًا، والانصراف 2، 3 مساءً، وهو ما صدرت به تعليمات بالنسبة للعاملين بديوان عام الوزارة، فضلًا عن عدم حضور الموظفين القاطنين خارج نطاق المحافظة الكائن بها المحكمة طوال تلك الفترة.
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