شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من كورونا.. «صيادلة جنوب سيناء» توزع المطهرات مجاناً على المصالح الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام أطباء نقابة الصيادلة بجنوب سيناء، بتوزيع الكحول والمطهرات مجانًا على المصالح الحكومية وذلك في ظل الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا.

ووزع الدكتور رمضان دويدار، والدكتور أحمد حامد أعضاء النقابة، ٢٨٠ زجاجة كحول طبي على قسم شرطة طور سيناء، وعدد من الكمائن الثابته ونقاط التجمع.

وقال دويدار: «المبادرة من منطلق إيماننا بدور الصيدلي نحو مجتمعه ووطنه ومن اجل التوعية لطرق مكافحة العدوي بفيروس كورونا، إننا جميعا نتكاتف من اجل الوطن في تلك الازمة».