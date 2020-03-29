شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تطلق خطة تدريبية «أونلاين» للأطباء على البرتوكولات العلاجية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الصحة، الأحد، خطة تدريبية أونلاين لكافة الأطباء بالمستشفيات الحكومية بالقاهرة والمحافظات، على البرتوكولات العلاجية للتعامل مع حالات الاشتباه والاصابة بمرضي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وطالبت الوزارة جميع الأطباء بالتسجيل عبر الرابط المنشور على صفحة الوزارة.

ومن المقرر أن يشمل التدريبات على البرتوكول العلاجي التعامل مع الحالات منذ وصوله المستشفى والإجراءات التي تتم معه وحتى التأكد من إصابته والبرنامج العلاجي والأدوية التي يتم منحها للمريض خلال تواجده في الحجر الصحي.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن الوزارة جاهزة لكافة السيناريوهات المتعلقة بفيروس كورونا، وأنه تم تجهيز المستشفيات بالكامل للتعامل في كافة المراحل، مشيرة إلى أن مصر تعمل وفق إجراءات احترازية قوية جدًا خاصة الترصد للمخالطين، حيث أن 70% من الحالات في مصر كانت من المخالطين، مشددة على أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لتجاوز «مرحلة الذروة» التي أشار لها العالم كافة في محاولة لتقليل الإصابات والوفيات إلى أقل حد ممكن.