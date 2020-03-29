شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: 560 مليون جنيه قيمة أعمال حماية الشواطىء خلال 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرا بشأن المشرروعات الجاري تنفيذها في مجال حماية الشواطىء المصرية من عوامل النحر والتكيف مع التغيرات المناخية، موضحا انه يجري العمل حاليا في مشروعات عديدة في نطاق المحافظات الساحلية المختلفة على البحر المتوسط .

وقال الوزير الري في تصريحات صحفية: «إنه في نطاق محافظتي الإسكندرية والبحيرة قامت الهيئة بتنفيذ أعمال حماية بمبلغ 310 مليون جنيه خلال الفترة لحماية ساحل الإسكندرية مرحلة أولي من بئر مسعود حتي المحروسة ومشروع إستكمال انشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة ومشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل ومشروع تدعيم وتطوير أعمال الحمايه لقلعة قايتباى مرحله أولى ومشروع حماية منطقة السقالات مرحلة أولي».

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وتابع: «مشروع حماية منطقة السقالات مرحلة ثانية بمحافظة الإسكندرية واوصح التقرير انه نطاق محافظة البحيرة قامت هيئة حماية الشواطئ بتنفيذ أعمال تدعيم الحائط البحري غرب مصب النيل فرع رشيد كما تقوم الهيئة حاليا بتنفيذ مشروع تكريك الممر الملاحي برشيد وتنفيذ أعمال بمبلغ 41 مليون جنيه خلال الفترة في نطاق محافظة كفر الشيخ على مشروعات حماية المنطقة الساحلية شمال المزرعه السمكيه ببركة غليون».

وأضاف التقرير أن المشروعات شملت حماية مصب مصرف الغربية الرئيسى كوتشنر ومشروع حماية دايك الرمال شمال مصرف المحيط بمنطقة تغذية الرمال شرق الرؤوس شرق مصرف كوتشنر ومشروعات حماية مسافة 14 كم ضمن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل بمصر والمقدم من خلال منحة من صندوق المناخ الأخضر.

وأشار التقرير إلى قيام الهيئة بتنفيذ أعمال بمبلغ 22 مليون جنيه في نطاق محافظة بورسعيد على مشروعات حماية بوغاز الجميل القديم (1) لتجديد المياه ببحيرة المنزلة بإنشاء عدد 2 لسان بحري ومشروع إستكمال حماية الشريط الساحلي أمام بحيرة الملاحة ومشروع حماية وتكريك بوغاز اشتوم الجميل لتنمية بحيرة المنزلة مرحلة اولي وتنفيذ أعمال بمبلغ 171 مليون جنيه على مشروعات حماية المنطقة شرق ميناء دمياط ومشروع تطهير قنوات ( الصفاره- الرطمه- البط ) بمنطقة بوغاز مثلث الديبه ومشروع تدعيم حواجز الأمواج 3-4-5 برأس البر وحماية وتكريك مصب مصرف جمصه ومشروع حماية وتدعيم الحائط البحري بالمنطقة غرب لسان رأس البر ومشروع حماية المنطقة غرب اللسان ( الحواجز 6-7-8 ) ومشروع الحماية العاجلة شرق الحائط البحري بعزبة البرج ومشروع تكريك المنطقة جنوب غرب مثلث الديبة ومشروع إستكمال تكريك المنطقة جنوب شرق مثلث الديبة الجزء الجنوبي ومشروع إستكمال وتكريك المنطقة جنوب شرق مثلث الديبة الجزء الشمالي.

وأوضح التقرير أنه في نطاق محافظة مطروح قامت الهيئة بتنفيذ أعمال بمبلغ 16 مليون جنيه على مشروعات حماية وتطوير خليج مطروح ومشروع حماية شاطئ الأبيض.

وفيما يتعلق بالمرور على الشواطئ والسواحل المصرية قال المهندس عاشور عبدالكريم رئيس هيئة حماية الشواطئ بوزارة الري انه يتم المرور دوريا على المنشآت السياحية بالساحل الشمالي والبحر الأحمر وجنوب سيناء وذلك للتأكد من عدم مخالفة القانون رقم 12 لسنة 1984 والقانون رقم 4 لسنة 1994 ومتابعة خط الشاطئ خلال النوات موضحا انه تم الإنتهاء من طرح مشروعات جديدة وهي مشروع حماية مناطق الإستزراع السمكي بطوال ابو الروس شرق حائط عزبة البرج ومشروع تدعيم حواجز الأمواج 1-2 وكذلك مشروع خليج راس البر وتدعيم قدمات لسان راس البر وجاري البت النهائي في المشروعات الثلاثة حيث من المنتظر البدء الفعلي في أواخر العام المالي الحالي.

وأشار عبدالكريم إلى انه فيما يخص المنحة المقدمة من صندوق المناخ الأخضر العالمي وقيمتها 31.5 مليون دولار فهي تستهدف حماية مسافة 69 كم من المناطق المنخفضة في المحافظات الساحلية وعددها 5 محافظات وهي بورسعيد (12كم ) ودمياط (12كم) والدقهلية (12كم) وكفر الشيخ (27كم) والبحيرة (6كم) وتنفيذ خطة للإدارة المتكاملة بالمناطق الساحلية للساحل الشمالي من خلال شركات عالمية موضحا إنه يجري حاليا حماية المناطق المنخفضة في مسافة 14 كم في محافظة كفر الشيخ علاوة على تجهيز عدد 6 عقود جديدة المنتظر الإنتهاء من طرحها قبل نهاية العام المالي الحالي وهي عقدين بمحافظة كفر الشيخ (13كم) وعقدين بمحافظة بورسعيد (12كم) وعقدين بمحافظة الدقهلية (12كم) كما تم الإنتهاء من طرح الدراسة الخاصة بخطة الإدارة المتكاملة بالمناطق الساحلية للساحل الشمالي في مناقصة عالمية على موقع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ( UNDP ) وجاري البت النهائي .