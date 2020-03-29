شكرا لقرائتكم خبر عن يوم في «مستشفى عزل بني سويف».. كيف تبدأ رحلة التعافي من كورونا؟ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«تفان في العمل، وشجاعة منقطعة النظير.. نسوا أنفسهم من أجل راحة المرضى ويشعرون أنهم في حرب لابد لهم أن ينتصروا فيها».. هكذا هم العاملون في مستشفى صدر بني سويف أو مستشفى العزل كما يطلقون عليها الآن، لا فرق فيها بين عامل وطبيب الكل يعمل بكل ما أوتي من قوة للفوز في معركة «كوفيد 19».

«المصري اليوم» انتقلت إلى المستشفى وعايشت مراحل دخول المرضى وكيف يتعامل معها الجميع، منذ اللحظة الأولى لدخولهم، وحتى خروجهم من المستشفى.

تقول أمل عمر فني تمريض بمستشفى صدر أسيوط «مستشفى العزل» إنه منذ قدوم المريض إلى استقبال مستشفى العزل فور دخوله نقوم بقياس درجة الحرارة له وتجهيزه للطبيب لتوقيع الكشف الطبي عليه واستكمال باقي الفحوصات الطبية له للتأكد من سلامته أو لا قدر الله إصابته بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أنهم حصلوا على تدريبات مكثفة لكيفية التعامل مع المرضى أو حالات الاشتباه حتى لا يتعرض أحد من العاملين بالقطاع الطبي للعدوى خاصة في التعقيم الدوري للعاملين بالمستشفى وارتداء الواقيات الشخصية.

وأضاف محمود فرغلي محمود فني تمريض بمستشفى الصدر بأسيوط «مستشفى العزل» أن المستشفى تستقبل أي مريض يشعر بالأعراض على مدار الـ 24 ساعة وبعد قيام قياس درجة حرارة الحالة يتم نقلها إلى غرفة العزل حتى يقوم الطبيب بفحصها وإذا كانت في حاجة إلى سحب مسحة للتحاليل يتم أخذ المسحة لتحليلها أما إذا كانت الأعراض ليست اشتباه كورونا يتم صرف علاج على حسب حالة المريض .

Advertisements

وأشار فرغلي إلى توافر الواقيات ومواد التعقيم والتطهير بشكل كبير في المستشفى حتى يتم تعقيم مختلف العاملين بالمستشفى خاصة في ظل تعاملهم المباشر مع الحالات التي تستقبلها المستشفى على مدار اليوم.

وقال الدكتور يوسف سليمان مرعي، طبيب مقيم بمستشفى أمراض الصدر بأسيوط «مستشفى العزل» إنه فور دخول الحالة إلى المستشفى يتم أخذ تاريخ شعور المرضي بأعراض المرض وهناك عدة نقاط نتعامل معها منها الفترة الزمنية على شعور الحالة بالمرض حتى قدومها إلى المستشفى حتى يتم تحديد هل هذا المريض اشتباه فيروس كورونا من عدمه كما يتم أيضا الاستعلام من المريض إن كان في احد الدول التي انتشر بها المرض أو مخالط إلى أشخاص كانوا مرضى بالفيروس، ونقوم بإجراء الفحوصات الطبية الكاملة له من قياس درجات الحرارة وعمل أشاعه وعمل صورة دم كاملة .

وأضافت الدكتورة صفاء على أبوالعلاء، أخصائي صدر، ومدير إدارة الجودة بمستشفى الصدر بأسيوط، أنه منذ بداية ظهور فيروس كورونا استقبلت مستشفى الصدر بأسيوط نحو 500 حالة بقسم الاستقبال ما بين مواطنين قادمون من الخارج سوء ظهرت عليهم أعراض أو لم تظهر عليهم جاءوا للتأكد من سلامتهم واستقبال مخالطين لأشخاص عائدون من الخارج أو مخالطين لحالات تأكد إصابتها بفيروس كورونا ويتم عمل كافة الفحوصات الطبية لهم للتأكد من سلامتهم.

وأشارت مدير إدارة الجودة بالمستشفى، إلى أنه تم تعزيز عدد العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض خاصة وأن حالات العزل يكون كل مريض في غرفة مستقلة ويكون مخصص له ممرضة لمتابعته بعد توقيع الكشف الطبي عليه موجه رسالة إلى الشعب المصري أن يلزم كل شخص منزله لكي يحافظ على حياته وحياة أسرته خاصة كبار السن والابتعاد تماما عن التجمعات.

وقال الدكتور أحمد سيد موسى، مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بأسيوط، قررت التواجد بصفة يومية مع الفريق الطبي بمستشفى الصدر «العزل» مرتديا الزى الطبي الخاص بي لدعم الفريق الطبي في هذه الفترة التي لابد أن نتكاتف فيها للخروج من هذه الفترة الراهنة كما أن تواجدي يجعلني مطمئن إلى تنفيذ كافة التعليمات الوقائية سوء لطاقم العمل من أطباء وتمريض وعاملين بالمستشفى وكيفية التعامل الوقائي مع الحالات القادمة إلى المستشفى.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن مديرية الصحة أعلنت الطوارئ منذ ظهور أول حالة إصابة بأعراض كورونا في مصر، وفور ورود بلاغات بقدوم أشخاص من عمرة وآخرون من إيطاليا تم عمل فحوصات طبية لهم وبعد ورود بلاغ من الوزارة بتاكد إصابة 14 حالة منهم ومن المخالطين تم نقلهم بسيارات الإسعاف المخصصة للعزل بحسب تعليمات الوزارة لمستشفى العزل وتم عمل اجتماع عاجل بديوان المديرية للتعامل مع تداعيات الموقف من تحديد أماكن ومحلات الإقامة والعمل للحالات المؤكدة الايجابية وإرسال فرق طبية للاماكن التي يتواجد بها المخالطين سواء كانت محال الإقامة أو محلات العمل وذلك لمتابعة الحالة الصحية لهم وقياس درجات الحرارة عن بعد بأجهزة متخصصة.

معايشة المصري اليوم داخل مستشفي الصدر بأسيوط

كما يتم أيضا اتباع جميع إجراءات مكافحة العدوى عند مناظرة المخالطين وإلزامهم بتعليمات الوزارة في هذا الشأن من حيث العزل المنزلي الإجباري وإبلاغنا بأي حالة تظهر عليها أعراض الإصابة في خلال 14 يوم من تاريخ اكتشاف الحالات الايجابية وتم فور الإبلاغ إرسال فرق الطوارئ التابعة لإدارة ناقلات الأمراض بالمديرية وكذلك الإدارات الصحية المختلفة التابعة لمحلات إقامة الحالات (إدارة ديروط الصحية – إدارة الغنايم الصحية – إدارة مركز أسيوط – إدارة شرق أسيوط) ومحلات العمل وذلك لإجراء عملية التطهير لمحلات الإقامة ومحلات العمل للحالات المؤكدة الإصابة بالفيروس والمتابعة المستمرة للمخالطين.