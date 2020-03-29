شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة عن «عزل قرى بأكملها في مصر بسبب كورونا»: «تفسير غير دقيق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، حقيقة عزل قرى بأكملها داخل مصر بسبب انتشار وباء كورونا.

وقال «مجاهد» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن «هناك تفسير غير دقيق لموضوع العزل في بعض القرى بسبب فيروس كورونا المستجد»، مضيفًا أن عملية العزل ليست لقرى كاملة، وإنما لعدد محدود من الأسر داخل نطاق محدد في هذه القرى، قد تكون 3 أو 4 أسر فقط، وليس العزل للقرية بالكامل»

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وأشار «مجاهد» إلى أن «العزل الصحي لهذه الأسر يكون داخل منازلهم ولمدة 14 يومًا مدة حضانة الفيروس»، مرجعًا السبب في ذلك إلى أن «يلاحظ تكرار إصابة أكثر من شخص من نفس النطاق بفيروس كورونا، وبالتالي تتم عملية العزل حفاظًا على هذه الأسر ومنعًا لامتداد الفيروس لباقي القرية أو المركز».

وأضاف «مجاهد»، أن الأسر التي يتم تطبيق العزل عليها تتم مراعاتهم ومتابعتهم من خلال وزارة الصحة طوال فترة العزل الصحي، وبالتنسيق مع وزارة التموين التي تقوم بدورها في إرسال كافة مستلزماتهم الحياتية اليومية، ووزارة الداخلية لتأمين عملية عدم الاختلاط ومنع الزيارات حفاظًا على حياة الجميع.

وشدد مجاهد، على أن العزل لا يعني الإصابة بالفيروس وإنما تأتي بعد التشكك أن تكون هناك بؤرة عدوى في هذه المنطقة من خلال لجان الرصد والمتابعة بالوزارة، والسيطرة عليها في حال كان هناك سبب لانتشار العدوي قبل أن يمتد لمنطقة أكبر.