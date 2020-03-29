شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام العمل بـ 6 مراكز شباب و8 مدارس لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الفيوم عن انتظام أعمال تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة داخل المدارس ومراكز الشباب التي خصصتها المحافظة لهذا الشأن، في مبادرة من المحافظة هدفها التيسير على المواطنين لتسجيل بياناتهم، ومنع التكدس والزحام أمام المراكز الخاصة، وكذلك منع استغلال المواطنين أو الحصول منهم على مبالغ مالية نظير تسجبل البيانات.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن المحافظة قد قامت بتخصيص 8 مدارس و6 مراكز شباب بمختلف مراكز المحافظة لتستقبل العمالة غير المنتظمة وتسجيل بياناتهم، بدءاً من اليوم الأحد، تيسيراً عليهم بعد رصد العديد من المعوقات التي تواجه الراغبين في تسجيل بياناتهم، وشكاوى الكثير من المواطنين بشأن استغلال بعض أصحاب مراكز الكمبيوتر الخاصة، فضلاً عن التزاحم الشديد على هذه الأماكن مما يجعل المواطنين عرضة للإصابة بالعدوى بالأمراض ومنها فيروس كورونا.

وأضاف «الأنصاري»، أن أعمال تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة بالمحافظة تتم بالتنسيق بين مديريات القوى العاملة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، تنفيذاً لمبادرة السيد رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، لتخفيف العبء عن قطاع العمالة غير المنتظمة، موضحاً أن المدارس التي تم تخصيصها لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة هي المدرسة الرياضية الثانوية بنات بمنطقة الجون بمدينة الفيوم، ومدرسة الشهيد عبدالرحمن البشيهي (أم المؤمنين الثانوية بنات- بجوار مجلس المدينة الفيوم)، ومدرسة مصطفى كامل الثانوية بقرية تطون بمركز إطسا، ومدرسة الشهيد محمد أحمد عبدالسلام بمدينة اطسا.

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كما تم تخصيص مدرسة طامية الإعدادية الحديثة بجوار الإدارة التعليمية بمركز طامية، وفي مركز أبشواي، تم تخصيص مدرسة أبشواى الإبتدائية بنات، ومدرسة الشواشنة الثانوية بالشواشنة بمركز يوسف الصديق، ومدرسة الشهيد أحمد عبدالعاطى الثانوية بمركز سنورس.

ولفت المحافظ إلى أنه تم أيضاً تجهيز 6 مراكز شباب تابعة لمديرية الشباب والرياضة لتسجيل العمالة غير المنتظمة، هي مركز شباب قحافة ببندر الفيوم، ومركز شباب طبهار بمركز أبشواي، ومركز شباب دار السلام بمركز طامية، ومركز شباب دفنو بمركز اطسا، ومركز شباب الشواشنة التابع لمركز يوسف الصديق، ومركز شباب سنورس بمركز سنورس.

وأكد محافظ الفيوم أنه يتم مراعاة الإجراءات الوقائية بكل حزم ومنع أي تجمعات تجنباً لانتشار العدوى بالأمراض، حفاظاً على سلامة المواطنين، مشدداً على أن من قام بالتسجيل لا يقوم بإعادة التسجيل مرة أخرى، وفى حالة توقف رابط التسجيل يتم تجميع الطلبات من المواطنين لتسجيلها تباعاً لتخيف التزاحم.

الجدير بالذكر، أن وزارة القوى العاملة قد أعلنت عن تخصيص موقع الكتروني www.manpower.gov.eg لتسجيل العمالة غير المنتظمة والغير مسجلين على قاعده البيانات.