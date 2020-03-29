شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء مستشفى بدر بجامعة حلوان للمواطنين: خليك فى البيت والتزم إجراءات الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عن استعداد المستشفيات التابعة للجامعة لتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة للمترددين عليها من المواطنين، مؤكدًا أن الجامعة تسعى لتوفير الموارد المادية اللازمة للمستلزمات الوقائية بالمستشفيات بالإضافة إلى التعاون المستمر بين المستشفيات الجامعية والطب الوقائى بهدف السيطرة على تفشى وباء كورونا المستجد، وذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها جامعة حلوان فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ودعا فريق أطباء مستشفى بدر التابعة لكلية الطب بجامعة حلوان المواطنين إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وإتباع حملة خليك فى البيت، وفى الوقت ذاته طمأن فريق الاستجابة بالمستشفى المواطنين باتخاذ كل أساليب الوقاية اللازمة لمنع انتشار العدوى.

وأكد الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب بحسب بيان صادر عن جامعة حلوان منذ قليل، أن هناك تعاون بين مستشفيات جامعة حلوان والطب الوقائى لتشخيص أى حالة اشتباه، مؤكدًا العمل على قدم وساق لاستمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين فى كافة التخصصات مع سعى المستشفيات لتوفير الحماية للعاملين بها.

وقدم كريم منتصر نائب مدير مستشفى بدر ومسؤول فريق الاستجابة لمكافحة فيروس كورونا بمستشفى كلية الطب جامعة حلوان مجموعة من الإرشادات الصحية تتضمن الغسيل الدورى لليدين بالماء والصابون والحفاظ على مسافة آمنة بين الأشخاص والتباعد المجتمعى واستخدام المناديل الورقية عند السعال أو العطس.

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وقدم أطباء مستشفى بدر الجامعى نصائح للمواطنين تمثلت فى:

1- إلزم بيتك إذا شعرت بالمرض.

2- إذا كنت مصابًا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس التمس الرعاية الطبية واتصل بمقدم الرعاية قبل التوجه إليه.

3- اتبع توجيهات السلطات الصحية المحلية للحفاظ على سلامتك وسلامة المحيطين بك.

وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، قرر صرف مكافأة مالية للموظفين والعاملين بالجامعة حيث تم اعتماد مكافآت خاصة لإدارة الأمن وفريق حماية الجامعة من الأمطار وإدارة الطب الوقائى والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية تقديرًا لجهودهم وتفانيهم فى العمل.

ووجه الدكتور ماجد نجم بحسب بيان صادر عن الجامعة، الشكر والتقدير إلى أعضاء هيئة التدريس لما بذلوه من جهد وإخلاص فى استمرار العملية التعليمية عن بعد والتواصل الدائم مع الطلاب، كما أثنى على جميع العاملين بالقطاع الطبى المصرى وكذلك الأطقم الطبية والإدارية لمستشفيات جامعة حلوان لجهودهم المخلصة وخدمتهم المتميزة للمرضى من مختلف التخصصات مع الاستعداد الجاد والعمل الدؤوب من أجل مكافحة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور ماجد نجم أن مستشفيات الجامعة بها خبرات علمية وإدارية وفنية تعمل بجد من أجل رفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة لأبناء مصر.