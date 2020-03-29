شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى إلغاء الفصل الدراسى الثانى فى الجامعات والمعاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل ( الأولى والثانية والثالثة ) بالجامعات والمعاهد، واعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول كنتيجة نهائية للعام الدراسي الحالي، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن

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وقال المركز الاعلامى ، أن الوزارة أوضحت أن ما تم إلغاؤه هو امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميد تيرم" وضم درجاتها لامتحان نهاية الفصل الدراسي الثانى، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لجميع الفرق الدراسية بالجامعات عقب انتهاء فترة التعليق، مع عقد الامتحانات بدءاً من 30 مايو المقبل،كما تم التأكيد على قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة بتاريخ 21 مارس 2020.