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الحكومة تنفى إلغاء الفصل الدراسى الثانى فى الجامعات والمعاهد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من  أنباء بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل ( الأولى والثانية والثالثة ) بالجامعات والمعاهد، واعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول كنتيجة نهائية للعام الدراسي الحالي، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن

 

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وقال المركز الاعلامى ، أن الوزارة أوضحت أن ما تم إلغاؤه هو امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميد تيرم" وضم درجاتها لامتحان نهاية الفصل الدراسي الثانى، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لجميع الفرق الدراسية بالجامعات عقب انتهاء فترة التعليق، مع عقد الامتحانات بدءاً من 30 مايو المقبل،كما تم التأكيد على قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة بتاريخ 21 مارس 2020.

 


شائعات وحقائق

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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