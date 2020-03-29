شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجابت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن الكثير من الأسئلة الشائعة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد من حيث نسب الشفاء واستعدادات مصر للتصدى للفيروس، وإن كان قد تم التوصل إلى لقاح لهذا الوباء أم لا.
وقالت وزيرة الصحة والسكان، إن العالم يشهد حاليا 600 ألف إصابة بفيروس كورونا، منهم 100 ألف فى دولة واحدة، وهناك دولة سجلت ألف وفاة فى يوم واحد فقط، وتابعت: "هناك تصاعد فى الحالات المصابة، وقالت إن أول 100 ألف حالة إصابة كانت فى 66 يوما وآخر 100 ألف حالة تمت فى يوم واحد فقط.
”الخليج 365” يستعرض أبرز تصريحات وإجابات وزيرة الصحة عن عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا ف مصر.
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