شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة «مطمئن» لدعم المتضررين من إجراءات كورونا.. الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق مبادرة«مطمئن» التي أطلقتها مجموعة محبى الخير في شمال سيناء، الثلاثاء القادم، وذلك في ظل تداعيات فيروس كورونا لدعم المتضررين من الإجراءات الأخيرة، والتي تحمل شعار «اطمئن على جارك وساعد باللى تقدر عليه».

وقال الدكتور عبدالكريم الشاعر، عضو هيئة التدريس بجامعة العريش ومنسق المبادرة: «إن المبادرة تهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعى بين المواطنين ومساعدة غير القادرين والمتضررين من الوضع الحالى»، مشيرا إلى أنها تقوم على مساعدة كل فرد لجاره المحتاج أو المتضرر بقدر المستطاع.

وتابع: «وأن كل بيت بجانبه بيت آخر محتاج يبادر ويجعل جارك مطمئنا، ولذلك علينا مساعدته على توفير كافة احتياجاته بقدر الامكان، إلى جانب تقديم المساعدة إلى كل متضرر أو غير قادر على توفير احتياجاته واحتياجات أسرته في ظل الظروف الحالية«.

في وقت سابق، كانت جمعية «روافد الخير» لرعاية المسنين بالعريش طرحت مبادرة للجمعيات الأهلية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والقادرين بهدف تضافر جميع الجهود من أجل تجميع أكبر كمية من المساعدات الانسانية المتنوعة، وخاصة المواد الغذائية والاغاثية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا التي اضطر عائلها إلى الالتزام بالبقاء في البيت طبقا لتوجيهات الجهات المعنية بالدولة لمواجهة خطر فيروس كورونا، وفى ظل قلة فرص العمل اليومى والاحتياج إلى متطلبات حياتية يومية للأسرة .