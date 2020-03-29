شكرا لقرائتكم خبر عن عقب تهديده بإقالتهم .. قيادات السكة الحديد يستقبلون «الوزير» بالكمامات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتدى قيادات السكة الحديد الكمامات الطبية، وفي مقدمتهم المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة، أثناء استقبالهم المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في محطة رمسيس، وذلك عقب تهديده بإقالة أي مسؤول يتعامل مع جمهور الركاب دون اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة.

وتفقد وزير النقل محطة رمسيس للسكك الحديدية للاطمئنان على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للركاب، وعلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعدم تكدس الركاب، حيث تفقد الوزير الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر، واطمئن على عدم التزاحم وارتداء كافة المتعاملين مع الجمهور للكمامات والقيام بالتطهير والتعقيم المستمر لكافة أرجاء المحطة من شبابيك التذاكر إلى مقاعد الركاب إلى الأبواب.

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كما تفقد الوزير كل أرصفة المحطة بدءًا من رصيف1 حتى رصيف 11، وفي حواره مع أحد الركاب على رصيف 8 أفاد المواطن بأنه كان قد قام بحجز في قطار رقم 982 من القاهرة إلى أسوان قبل عدة أيام، ولكن تم تشغيل القطار بسبب الحظر إلى أسيوط، فوجه الوزير قيادات السكة الحديد باستكمال القطار مسيره حتى أسوان بسبب تلك الحجوزات ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن.

وتوجه الوزير إلى قطار رقم 951 الغير مكيف المتجه من القاهرة إلى الزقازيق، حيث اطمئن على عدم تزاحم الركاب وتقديم كافة التسهيلات لهم.

وشدد الوزير على ضرورة أن يكون مستوى النظافة في الأكشاك التي تبيع المنتجات للركاب على أعلى مستوى، وأن يلتزم العاملين بها بكافة المعايير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه لن يتهاون في مستوى النظافة بالسكة الحديد، هذا المرفق الحيوي الهام، لأن صحة المواطن المصري في المرتبة الأولى.

المهندس كامل الوزير وزير النقل يتفقد محطة رمسيس للسكك الحديدية

المهندس كامل الوزير وزير النقل يتفقد محطة رمسيس للسكك الحديدية

المهندس كامل الوزير وزير النقل يتفقد محطة رمسيس للسكك الحديدية

المهندس كامل الوزير وزير النقل يتفقد محطة رمسيس للسكك الحديدية

المهندس كامل الوزير وزير النقل يتفقد محطة رمسيس للسكك الحديدية

المهندس كامل الوزير وزير النقل يتفقد محطة رمسيس للسكك الحديدية

المهندس كامل الوزير وزير النقل يتفقد محطة رمسيس للسكك الحديدية