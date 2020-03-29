شكرا لقرائتكم خبر عن «مستثمرو الغاز»: مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز تعمل بكامل طاقتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرو الغاز المسال، أن كافة مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز تعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين بما يزيد عن مليون أسطوانة يوميًا رغم الأزمة الحالية، في إطار توجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

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وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية بأن قرابة 50 مصنع تعبئة أسطوانات بوتاجاز في كافة محافظات الجمهورية يعمل حاليًا بنظام ورديتين عمل يوميًا بما يضمن استدامة العمل لتأمين هذه السلعة المهمة للمواطنين وبشكل لا يتعارض مع توقيتات الحظر المعمول به على مستوى الجمهورية مع مراعاة كافة اشتراطات الأمن السلامة المهنية لتلك السلعة.

وقال «سعد الدين» بأن أسطوانة البوتاجاز تعتبر سلعة استراتيجية مهمة، مطالبًا كافة المصانع بضرورة اتخاذ التدابير الإحترازية وإجراءات التعقيم اللازمة لكافة العاملين لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى لا يتسبب ذلك في غلق أي مصنع وبالتالي تتأثر إنتاجية مصانع التعبئة وإنتاج أسطوانات البوتاجاز وتوفيرها بجميع محافظات الجمهورية.

ويشغل «سعد الدين» منصب رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، حيث شدد بأن أزمة فيروس كورونا الحالية التي يمر بها العالم تعتبر فترة اختبار للصناعة المصرية لقياس قدرتها على توفير احتياجات المصريين محليًا، خاصة في ظل الدعم الذي توليه القيادة السياسية بالصناعة والقرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لتوفير كافة أوجه الدعم لها.