شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 230 مقررًا على برنامج «موديل» بمختلف كليات جامعة القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، أن التعليم عن بعد قضية حتمية في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت في تصريحات لها اليوم: «طلابنا الآن هم أولوياتنا لتوفير فرص التعلم عن طريق إتاحة المحتوي التعليمي بشكل أكاديمي منظم يتناسب مع حماية الملكية الفكرية من خلال استخدام نظم إدارة التعلم».

وأعلنت أنه تم إنشاء 230 مقرر على البرنامج الخاص بالتعلم عن بعد وذلك بمختلف الكليات، بجانب رفع أعضاء هيئة التدريس المحتوي التعليمي على البرنامج في فترة زمنية لا تتعدي الخمسة عشر يوماً.

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وأضافت أنه تم تفعيل برنامج الموديل لإدارة المحتوي التعليمي بالكليات، من خلال المساحات المخصصة لكل كلية على الشبكة بالجامعة، وجاري الآن استكمال باقي المقررات.

وأشارت الدكتورة ماجدة هجرس إلى أن برنامج الموديل Moodle هو أحد أنظمة إدارة المحتوي التعليمي، يعمل بتحويل عمل المؤسسات التعليمية من العمل التقليدي إلى الإلكتروني، حيث يقوم بتسريع العملية التعليمية وضمان جودتها ويستطيع الدكتور التواصل مع الطالب بشكل تفاعلي من خلال التكليفات وغرف النقاش وتقييم الدرجات وبنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية.

وأضافت: «أن جامعة قناة السويس نجحت في تنصيب البرنامج على الموقع الإلكتروني للجامعة لسهولة استخدامه لأكثر من ١٩ كلية بمقرراتها، كما يمكن لنظام الموديل تطبيقه على الهواتف الذكية لسهولة وصوله للطلاب المستفيدين من أي مكان».

ووجهت رئيس الجامعة الشكر لفريق عمل مركز تطوير التعليم الجامعي مؤكدة أن أي عمل لن يتم إنجازه بنجاح إلا بتكاتف الجهود والعمل المتواصل الذي ضم الدكتور محمد غنيم مدير مركز تطوير التعليم، الدكتور تامر حسنين رئيس وحدة نظم المعلومات، الدكتورة ابتسام عبدالقادر رئيس وحدة التعليم الإلكتروني، الدكتور ايهاب حسنين رئيس وحدة المكتبة الرقمية، الدكتور احمد يحي رئيس وحدة الخدمات الإلكترونية، والدكتور حسام رفعت مدير شبكة المعلومات.