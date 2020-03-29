شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تنقل بشرى عن علاج «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إجراء تجربة تضامنية لمقارنة سلامة وفعالية 4 أدوية كل على حدة أو توليفة من الأدوية الأربعة لعلاج فيروس «كوفيد 19»، ودعت المنظمة كافة البلدان في الإقليم وخارجه للمشاركة في هذه التجربة التاريخية وإبداء استعداد لتسهيل هذه العملية.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى عودة الفيروس لبعض المتعافين قائلة إن المنظمة تدرك أن نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل تظهر إيجابية عند بعض المرضى بعد تعافيهم سريريًا، ولكننا نحتاج إلى جمع منهجي للعينات من المتعافين لمعرفة إلى متى يتناثر الفيروس الحي منهم، ونتواصل مع الخبراء السريرين لدينا ونعمل جاهدين على معرفة مزيد من المعلومات عن هذه الحالات الفردية، حيث إن «كوفيد-19» مرض جديد، ونحتاج إلى مزيد من البيانات الوبائية للتوصل إلى نتائج عن شاكلة التناثر الفيروسي.