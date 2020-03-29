شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم: تعقيم وتطهير 701 منشأة ضمن مبادرة «إيد واحدة ضد كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن مبادرة «إيد واحده ضد كورونا» التي أطلقتها المحافظة في الرابع والعشرين من شهر مارس الجارى، بمشاركة الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة، قد قامت حتى اليوم بتطهير وتعقيم 701 منشأة وموقع بمختلف مراكز المحافظة، فضلاً عن تقديم التوعية للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة ضد فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وأوضح «الأنصارى» أنه تم تطهير وتعقيم 92 موقع ومنشأة بمختلف أنحاء مركز ومدينة الفيوم، فضلاً عن تقديم التوعية للمواطنين، وفى مركز ومدينة طامية تم تطهير وتعقيم 63 موقع ومنشأة، أما في مركز ومدينة سنورس فقد بلغ عدد المنشآت التي تم تطهيرها وتعقيمها 103 موقع ومنشأة.

وفى مركز ومدينة أبشواى تم تطهير وتعقيم 85 موقع ومنشأة، فيما تم تطهير وتعقيم 78 منشأة وموقع بمركز ومدينة إطسا، وفى مركز ومدينة يوسف الصديق تم تطهير وتعقيم 280 موقع ومنشأة.

وأكد محافظ الفيوم استمرار فعاليات مبادرة #إيد_واحدة_ضد_كورونا حتى يتم تعقيم وتطهير كافة المباني والمنشآت بقرى ومراكز المحافظة، إلى جانب توعية المواطنين بضروره الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي قررها مجلس الوزراء للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد والوقاية منه، مثمناً جهود جميع الجهات المشاركة في أعمال المبادرة من الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى المجموعات الشبابية على مستوى مراكز وقرى المحافظة.