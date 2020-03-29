شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى العريش العام تعلن جدول تشغيل العيادات الخارجية منعًا للزحام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى العريش العام عن جدول تشغيل العيادات الخارجية بالمستشفى خلال فترة الطوارئ، وذلك للحالات المرضية فقط ومنعا للزحام.

وأكد الدكتور أحمد منصور مدير المستشفى، أنه تم تشغيل العيادات في عدة تخصصات.. موزعة على مدار أيام الأسبوع، حيث تم تخصيص يوم السبت لرسم القلب والعلاج الطبيعى ونساء وتوليد ومعمل ونفسية وعصبية وباطنة وعمليات صغرى وأطفال وجراحة عامة.

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كما تم تخصيص يوم الأحد لرسم القلب والعلاج الطبيعى ونساء وتوليد ومعمل وجراحة مخ وأعصاب وعظام ورمد وأطفال وأنف وأذن.. وتم تخصيص يوم الاثنين لرسم القلب والعلاج الطبيعى ونساء وتوليد ومعمل وجلدية وباطنة وأسنان وأطفال وجراحة عامة.

وتم تخصيص يوم الثلاثاء لرسم القلب والعلاج الطبيعى ونساء وتوليد ومعمل ورمد وجراحة قلب وصدر وأنف وأذن وأطفال وأوعية دموية.. كما تم تخصيص يوم الأربعاء لرسم القلب والعلاج الطبيعى ونساء وتوليد ومعمل ومسالك وباطنة وعمليات صغرى وأطفال وجراحة عامة

أم الخميس، فقد تم تخصيصه لرسم القلب والعلاج الطبيعى ونساء وتوليد ومعمل وعظام وأنف وأذن وتنظيم أسرة وأطفال وأسنان .

ومن جانبه، ناشد الدكتور أحمد عزمى رضوان رئيس الهيئة الطبية بالمستشفى المواطنين بالتوجه إلى تلك العيادات الخارجية للحالات المرضية التي تستدعى الكشف عليها، مع مراعاة تطبيق الإرشادات والإجراءات المتبعة تخفيفا للازدحام والحفاظ على سلامة المواطنين.