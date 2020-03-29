شكرا لقرائتكم خبر عن حضور محدود في جنازة جورج سيدهم بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحضور محدود من الفنانين المقربين لأسرته، شُيع جثمان الفنان الراحل جورج سيدهم، من كنيسة العذراء بمدينة نصر.

وكان بين الحضور د. أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنانة نهال عنبر، والفنانة إلهام شاهين، والفنان هاني رمزي، وشقيقه النائب أمير رمزي، اللذين كانا على علاقة وطيدة بالفنان الراحل، إلى جانب زوجة الفنان الراحل د. ليندا مكرم، التي عبرت عن امتنانها للجمهور الذي دعا لزوجها واحترم دعوتها للبقاء في المنازل وقصر حضور الجنازة على أسرة «جورج» والمقربين نظرًا للظروف الراهنة لانتشار فيروس كورونا.

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وقال الفنان هاني رمزي إن جورج سيدهم أسعد الجماهير وستظل أعماله خالدة، وحتى في عز آلامه لم تفارقه ابتسامته، وكان يستقبل كل شيء برضا.

وقال د. أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الراحل أثرى الحياة الفنية بالعديد من الأعمال الكوميدية التي أبهجت الجميع.

بدورها، تحدثت الفنانة إلهام شاهين: «لطالما أسعدنا بأعماله وبإنساينته وصبره».

وتوفى الفنان جورج سيدهم، الجمعة، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة حيث نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات مصر الجديدة.