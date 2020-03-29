شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة غدًا.. والقاهرة 29 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الاثنين، رياحا نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة على السواحل الشمالية الغربية، معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

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كما يتوقع الخبراء طقسا معتدلا نهارًا على معظم الأنحاء، مائلا للحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً مائلاً للبرودة على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة على باقى الأنحاء.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على كل منهما جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «15- 29»، الإسكندرية «14- 29»، قنا «16- 32»، الأقصر «15- 31»، أسوان «18- 32».