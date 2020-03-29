شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات يطلب «طمأنة حكومية» بشأن توافر «سيولة دولاريه» مع زيادة الضغوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا اتحاد الصناعات المصرية، الدولة إلى توجيه «رسالة طمأنينة» للمستثمرين بشأن توافر السيولة الدولارية المطلوبة لتلبية احتياجات المستثمرين الفترة المقبلة لاستيراد مستلزمات الإنتاج وفتح الاعتمادات،

وقال الاتحاد في ورقة عمل بشأن الإجراءات العاجلة المطلوبة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الصناعة، ان الاقتصاد المصري يشهد في الوقت الراهن ضغوط شديدة على مصادر العملة الرئيسية، من اثر انتشار فيروس كورونا، بما سيكون له ضرر بالغ قطاعات مثل السياحة واذون الخزانة وتحويلات المصريين في الخارج، وعوائد قناة السويس.

وأضاف انه مع تيقن المستثمرين بان الاحتياطي النقدي في وضع «مطمئن»، وان إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر حقق مرونة تسمح لأجهزة الدولة التدخل وقت الازمات، إلا ان صدور تلك الرسالة القوية من الدولة من شانه ان تحد من عمليات سحب العملة سواء من جانب الافراد والشركات.

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وتقدم اتحاد الصناعات بورقة عمل إلى الحكومة تضمن 16 مطلبا لمواجهة تداعيات الأزمة ووصفها الاتحاد «بالعاجلة»، قائلا ان تلك الإجراءات تدعم الصناعة وسلاسل القيمة حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج.

وتضمنت الورقة، تأجيل فترة تقديم الاقرارات الضريبية لمدة 3 اشهر، واعفاء الشركات من ضريبة كسب العمل والتأمينات الاجتماعية لمدة 3 اشهر أيضا، لتوفير سيولة للمصانع للالتزام بأجور العمالة، وخصم 50% من قيمة الرسوم المفروضة على الطرق«الكارتة».

كما تضمنت ورقة العمل، مطالب بالإعفاء من القسط الثابت في الكهرباء وغرامات الغاز، وزيادة نسبة التصدير للداخل في المناطق الحرة لتصبح 50% بدلا من 20% في الوقت الحالي، والاستعانة بصندوق «الطوارئ» التابع بوزارة القوى العاملة، لدعم الصناعة التي تتأثر بالأحداث وتضطر إلى الاغلاق كما حدث في صناعة الملابس الجاهزة، بحيث يتم سداد 50% من أجور العاملين خلال فترة التوقف، بما لا يزيد عن الحد الأدنى للأجور ولمدة 3 أشهر بحد اقصي 2000 جنيه للعامل، واقترح تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس الأعلى للأجور، واتحاد الصناعات لدراسة أوضاع المصانع المتضررة على المستوى الجغرافي والقطاعي.

وطالب الاتحاد بسرعة صرف مستحقات الشركات لدوى وزارة المالية والمتمثلة في ضريبة القيمة المضافة، والإسراع في صرف متأخرات المساندة التصديرية، مع إعادة النظر في اليات برنامج المساندة الحالي، بعد تعذر الاستفادة من مخصصات المعارض الخارجية والدعم الفني التي تحول الظروف الحالية دون تنفيذها، والإسراع في اصدار التصاريح والتراخيص وتخصيصات الاراضي للنشاط الصناعي المتعطلة، للتعجيل بإضافة استثمارات جديدة في الاقتصاد.

وكما دعا اتحاد الصناعات، إلى إعادة النظر في منظومة السداد من خلال الهاتف المحمول لمستحقات الدولة، للحد من السداد النقدي والذي يتطلب حركة الافراد، والعمل على تشغيل كافة المصانع المتوقفة، بسبب العوائق الإجرائية، كالتعاقد على الكهرباء، أو غيرها، من الأسباب، مع العمل على اتخاذ كل لإجراءات الممكنة للاستفادة من الطاقة الإنتاجية المتاحة وغير المستغلة لتدبير بعض الاحتياجات العاجلة ومنها السماح لشركات مستحضرات التجميل الحصول على حصة من الكحول بغرض تمكينها من انتاج المطهرات اللازمة للمستشفيات والمنشات.