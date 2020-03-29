شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شفائها بالكامل..خروج مصابة كورونا من العزل وعودتها لقريتها بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الفرح والسعادة بين أهالى قرية السماحية التابعة لمركز بلقاس، عقب الإعلان عن خروج، المواطنة بسمة، 35 سنة، من أبناء القرية بعد شفائها تمامًا من فيروس كورونا.

وكانت القرية شهدت وفاة أول سيدة مصرية بالكورونا وهى عطيات محمد ابراهيم، 60 سنة، وخلال الترصد والمتابعة قامت مديرية الصحة بالدقهلية بأخذ مسحات من عدد كبير من المخالطين بها وجاءت نتيجة زوجة نجلها وتدعى بسمة ايجابية لفيروس الكورونا وتم نقلها لمستشفى العزل بالإسماعيلية.

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وقال الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المصابة قضت بمستشفى العزل 14 يومًا تحت العلاج وتم شفائها بالكامل، حيث تم أخذ 3 مسحات منها وتبين سلبيتها وتم خروجها اليوم لتعود لمنزلها وتمارس حياتها بشكل طبيعى لتكون بذلك الحالة السادسة التي تعافت من ابناء محافظة الدقهلية.

واشار إلى ان العزل الذاتى بالمنازل يؤدى إلى عدم تفشى الوباء، قائلاً: «لو أي شخص خالط مصاب أو مشتبه في اصابته بالكورونا وقام بعزل نفسه ذاتيا 14 يوما فهو في أمان طالما لم تظهر عليه أي أعراض لكن في حالة ظهور الأعراض عليه التوجه مباشرة لأقرب مستشفى، وهذه هي اهم طرق الوقاية التي تحمى المجتمع وتمنع انتشار المرض».

ومن جانبه أكد محمد مجدى عمدة قرية السماحية ان الحياة بالقرية تسير بشكل طبيعى بعد انتهاء فترة العزل الذاتى ولم تظهر أي اصابات جديدة منذ وفاة المواطنة عطيات.