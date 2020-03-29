شكرا لقرائتكم خبر عن شوشة: شمال سيناء خالية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور، محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن المحافظة خالية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها.

وأضاف المحافظ أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات للحفاظ على شمال سيناء خالية من فيروس كورونا من بينها تخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية ومنع إقامة حفلات الأفراح وسرادقات العزاء.

وحظر تشغيل النوادي والصالات المخصصة للأفراح وغيرها من المناسبات ومنع إقامة الفاعليات التي تقيمها مجالس المدن ووحدات الجهاز الإداري وتشديد الإجراءات الوقائية في المنافذ البرية بالمحافظة، خاصة منفذي رفح البري والعوجة التجاري.

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وأشار المحافظ إلى تخصيص 10 سيارات إسعاف مجهزة لنقل الحالات التي يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا إلى المستشفيات، معلنًا عن تخصيص مستشفى بئر العبد للعزل الطبي، بجانب تخصيص أسرة للعزل الطبي في مستشفيات العريش والشيخ زويد ونخل.

بدوره أكد اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، على استمرار عمليات تطهير وتعقيم المباني والمنشآت والمصالح الحكومية والمدارس والشوارع والميادين لمجابهة فيروس كورونا، بجانب التوعية المستمرة للمواطنين من خلال الإذاعة المحلية ومركز الإعلام والبوابة الإلكترونية للمحافظة.

وأعلن العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة عن استمرار تشغيل غرف العمليات الفرعية في كافة المديريات والجهات المعنية ومجالس المدن، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة، وإخطار غرفتي العمليات بوزارة التنمية المحلية ورئاسة مجلس الوزراء بأي إجراءات متخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، إلى توافر مستلزمات مكافحة العدوى، وتوفير مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية والكمامات وأدوات النظافة والمعقمات وأدوات التطهير بمختلف مستشفيات المحافظة.