شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: منع تجمعات المواطنين على الشواطئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جميع رؤساء المدن والإدارات المعنية بمنع أي تجمعات للمواطنين خاصة على شواطئ المحافظة والساحل الشمالي، وذلك التزاما بالقرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة في الفترة الحالية لمواجهة فيروس كورونا، مع اخذ الاحتياطات اللازمة، وشدد على فض أي تجمعات حالية أو مستقبلية بالشواطئ.

كما ناشد محافظ مطروح جميع المواطنين بضرورة الالتزام بعدم التردد على الشواطئ أو أي تجمعات حفاظا على الصحة العامة وسلامة الجميع.

على جانب آخر، استمرت لليوم الثانى فرق عمليات وعناصر من ادارة الحرب الكيمائية بالمنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع محافظة مطروح لرش وتطهير عدد من المنشاءات والمناطق بالمحافظة، حيث قامت تلك العناصر باستخدام مواتير الرش الكهربائية واليدوية المحمولة على الظهر والمواتير الكبيرة برش وتطهير مبنى مديرية امن مطروح ومبنى ديوان عام المحافظة، وجارى تطهير عدد من المنشاءات الاخرى بالمحافظة.