شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يناقش مع البنك الدولي تحسين جودة الهواء بـ«القاهرة الكبرى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم، الدكتورة داليا لطيف كبير أخصائيين بالبنك الدولى بحضور عدد من قيادات الوزارة، وقد تم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك في إطار مشروعات تحسين جودة الهواء بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية ) ومواجهة مشكلة التلوث وكذا تنفيذ الخطط الرئيسية لمنظومة المخلفات الصلبة بالقاهرة الكبرى.

وشهد اللقاء استعراض ما تم التوصل إليه خلال جلسات العمل التي عقدت بين الفنيين بالبنك الدولى وممثلو وزارات التنمية المحلية والصحة والتعاون الدولى والبيئة والتخطيط وهيئة النقل العام ومحافظات القاهرة الكبرى لتحسين نوعية الهواء.

وقال شعراوى إن مشروع تحسين الهواء بالقاهرة الكبرى يتضمن ملفين أولهما، خفض انبعاثات المركبات وأتوبيسات هيئة النقل العام وتحويلها إلى وحدات صديقة للبيئة، بما يواكب توجه الدولة المصرية نحو استخدام الطاقات الجديدة والتوسع في الأتوبيسات الكهربائية والتي تعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من استخدام السولار.

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وشدد الوزير على أهمية توفير الدورات التدريبية للكوادر البشرية على استخدام الأتوبيسات الكهربائية أو الغاز الجديدة التي ستدخل الخدمة في إطار المشروع الحالى، وصيانتها، مشيرا إلى أن الملف الثانى للتعاون في مشروع تحسين الهواء خاص بإدارة المخلفات الصلبة بالقاهرة الكبرى وإنشاء مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة وتدريب الكوادر البشرية وخلق توعية مجتمعية لدى المواطنين ودمج العاملين بالقطاع غير الرسمي في المحافظات الثلاثة وإمكانية دمجها في تكتلات صغيرة للعمل في المنظومة وفقاً للمخطط الذي يتم تنفيذه حالياً.

وأوضح شعراوى أنه يجري دراسة إنشاء مدينة متكاملة لتدوير المخلفات بمختلف أنواعها ومعالجتها خاصة المخلفات البلدية الصلبة والطبية والهدم والبناء والخطرة (الصناعية)، لافتاً إلى ان تلك المدينة ستكون في صحراء مدينة العاشر من رمضان على مساحة 1200 فدان وسيتم تقسيم تلك المساحة إلى مساحات خاصة لكل محافظة طبقاً للمخطط الإستراتيجي الذي تم وضعه وسيتم إعداد الدراسات الفنية وكيفية تمويل مشروعات البنية التحتية في هذا المشروع وستقوم كل محافظة بتولى عملية انشاء المصانع وطرحها للاستثمار وخلايا الدفن وسيتم إنشاء خلية دفن صحى آمن لمحافظة القليوبية، كما سيتم إنشاء مصانع ووحدات للمعالجة والتخلص النهائى للمخلفات الطبية.

وأكد شعراوى على أهمية دور البنك الدولى في توفير التدريب للكوادر البشرية العاملة في هذا المشروع وتحقيق التوعية المجتمعية بما خدم المحافظات الثلاث وهيئة المجتمعات العمرانية الموجودة في المنطقة والمحافظات المجاورة لمدينة العاشر من رمضان .



وتابع شعراوى أنه جارى أيضاً مراجعة الدراسات الخاصة لأحد المواقع بمنطقة الكريمات بمحافظة الجيزة لتكون بديل للمعالجة والتخلص النهائى للمخلفات الخطرة.

و أشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والبنك الدولى في عدد من البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظات لتحسين جودة المعيشة للمواطنين .



ومن جانبها أكدت الدكتورة داليا لطيف حرص البنك على تقديم الدعم الفنى في كافة المشروعات التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وخاصة في إطار برنامج المخلفات الصلبة.