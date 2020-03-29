شكرا لقرائتكم خبر عن لعشاق الديلفري.. كيف تستلم «الأوردر» بطريقة آمنة للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصى الدكتور هاني الناظر رئيس مركز البحوث سابقًا، بضرورة الالتزام بإرشادات وزارة الصحة فيما يتعلق بفيرس كورونا المستجد «كوفيد 19» حيث إن كل المعلومات التي تنشر من خلالها موثقة ومبنية على أساس علمي.

وأضاف «الناظر» خلال لقائه في برنامج «هذا الصباح» الذي يذاع عبر قناة «eXtra news» والذي تقدمه الإعلامية إيمان مصطفى، أنه من الضروري عدم اتباع معلومات مجهولة المصدر كالنصائح والوصفات الشعبية، كما أشار إلى ضرورة عدم مشاركة تلك المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر هذا الأمر بمثابة تضليل للآخرين.

وأوضح هاني الناظر أنه لا يجب المبالغة في استخدام المطهرات، مشيرًا إلى إمكانية الاكتفاء بالماء والصابون للنظافة، في حالة الجلوس في المنزل في حين أنه لا يوجد شخص مصاب داخل الأسرة، أما إذا كان أحد أفراد الأسرة مصاب فالبضرورة لا بد أن يكون منعزل في في غرفة منفصلة، كما يجب أن يتولى رعايته فرد واحد من الأسرة على أن يكون ملتزمًا بارتداء الكمامة والجوارب التي يتم تجديدها باستمرار.

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وعن اعتماد العديد من الأسر على خدمة التوصيل للمنازل في شراء احتياجاتهم من الغذاء والأدوية، فنصح من جانبه أن يرتدي الشخص عند استلامه للسلع المطلوبة الجوارب إن وجدت، أما إذا لم تكن متوفرة فيجب أن يطهر يده جيدًا باستخدام الكحول.

وتابع أنه من الضروري وضع الأكياس على الأرض فور استلامها ثم تطهيرها بالكحول جيدًا من الخارج بواسطة قطنة أو قطعة قماش وليس عن طريق الرش، مع الأخذ في الاعتبار أن الكلول يعتبر ممنوع في هذه الخطوة ولا يمكن استبداله بالكحول، إذا لم يتوفر الكحول فمن الممكن استبداله بالماء والصابون، وبعد انتهاء عملية التطهير يجب التخلص متن الكيس الخارجي بعد تفريغ محتوياته.

أما عن المنتجات فأشار إلى ضرورة تعقيمها كذلك، ففي حالة شراء الخبز فمن الضروري تسخينه على النار، بينما الخضراوات يجب نقعها في الماء والخل، والفواكه الطازجة يمكن غسلها بالماء والصابون، والمعلبات فيجب مسحها بالكحول.