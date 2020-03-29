شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 122 محضر تمويني خلال حملات مكبرة على الصيدليات والمخابز بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عن ضبط كمية من كحول وكمامات غير صالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية، حيث تم القيام بحملة مكبرة بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتموين، والعميد أحمد عبدالعليم، مدير مباحث التموين، لتشديد الإحكام والرقابة على والأسواق والمحال التجارية حفاظًا على صحة وحقوق المواطنين.

وقال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، إنه تم المرور على 134 صيدلية ومستلزمات طبية، وتم تحرير 11 محضرًا لضبط ما يقرب من طن كحول وقفزات وكمامات غير صالحة للاستخدام الآدمي.

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وأوضح عربي أحمد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تم شن حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة أسفرت عن تحرير 70 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و37 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي.

وأضاف أنه من أبرز القضايا التموينية التي تم ضبطها تحرير محضرين ضد أصحاب محل بقالة ومحل مواد غذائية والتحفظ على 960 باكو شاي، و1 طن دقيق فاخر مجهول المصدر، كما تم تحرير 2 محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية، والتحفظ على 500 كجم سكر مجهولة المصدر.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة استمرار شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومواجهة جشع التجار والقضاء على كافة صور وأشكال الغش التجاري ومروجي السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وحماية المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، حفاظًا على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.

في سياق متصل، قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، فرعي الشركة بالقناطر الخيرية والخانكة وتطهير وتعقيم عددا من شوارع المدينتين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة الشركة، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية.