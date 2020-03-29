شكرا لقرائتكم خبر عن «نظف وعقم شارعك».. مبادرة لـ«سياحة الإسكندرية» لتطهير الشوارع والمباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعد مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة في الإسكندرية، تدشين مبادرة حكومية بعنوان «نظف وعقم شارعك»، من خلال تنظيم حملات لنظافه الشوارع ومداخل العمارات السكنية ورشها بالمطهرات.

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وقال «سعد» أنه سيتم خلال التنفيذ على الأرض الإلتزام الكامل بطرق الوقاية المختلفة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» أثناء عملية النظافة والتطهير.

وأوضح أن المبادرة عبارة عن مسابقة لاختيار أجمل وأنظف الشوارع بجميع أحياء المحافظة، وأن الشوارع الفائزة سيتم تشجيرها ورفع كفاءتها من حيث الإنارة ودهان الأرصفه بمساهمة الأحياء، وسيتم تسليم شهادات تقدير تشجيعية من الهيئة للفائزين .

ودعا الجميع للمشاركة الفعالة، وكذا جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية للمشاركه في المسابقة، على أن يتم رفع الصور المشاركة على صفحة الهيئة على موقع «فيسبوك» أو إيميل الهيئة [email protected]