كشف ملابسات سرقة مشغولات ذهبية من مسكن مواطن بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية من مسكن أحد المواطنين، وضبطت مرتكب الواقعة.

البداية عندما ورد بلاغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط من أحد المواطنين، مُقيم ببندر منفلوط، باكتشافه سرقة "مصوغات ذهبية وزنت 200 جرام – مبلغ مالي – 2 شاشة عرض" من داخل مسكنه بدائرة القسم.

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أسفرت جهود البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة "مزارع - مُقيم ببندر منفلوط".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، و(مبلغ مالي حصيلة بيع بعض المشغولات الذهبية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.