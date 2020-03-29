بزعم تسهيل معونات شهرية.. ضبط 3 أشخاص نصبوا على مواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن قيام بعض الأشخاص بالنصب على المواطنين بدعوى تسهيل حصولهم على إعانات شهرية من الدولة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك) متضمناً قيام أحد الأشخاص بتجميع المواطنين من العمالة الغير منتظمة باستخدام مكبر صوت حيازة شخص آخر، والتحصل منهم على بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم ومبلغ مالي قدره ( 10 جنيهات) من كل فرد، بزعم إدراج بياناتهم بالموقع الإلكتروني الخاص بإحدى جهات الدولة حتى يتمكنوا من الحصول على إعانات شهرية، كما تبين قيام شخصين آخرين بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه بقصد تحريض المواطنين.

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تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة "فني تبريد وتكييف، بائعان، عامل– مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بهدف تحقيق مكاسب مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .