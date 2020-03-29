ضبط شخص بحوزته أسلحة نارية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية، من ضبط أحد الأشخاص، "مقيم بالقليوبية"، حال استقلاله إحدى السيارات "ملك والده" وعدم حمله "رخصة قيادة"، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين أنه يحوى صورة شخصية له حاملاً سلاح ناري (فرد خرطوش).

بمناقشة المتهم اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية، وتم بإرشاده ضبط "3 فرد خرطوش- مبلغ مالي" داخل شقة "مستأجرة " كائنة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وأقر بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص بمحافظة القليوبية "جاري ضبطه" بقصد الإتجار بها، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.