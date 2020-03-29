نفذا 10 عمليات.. إحالة متهمين بسرقة دراجات بخارية إلى محكمة الجنح

محمد اسماعيل - القاهرة - أحالت النيابة العامة، متهمين بتكوين تشكيل عصابي إلى محكمة الجنح لاتهامهما بسرقة الدرجات النارية. وتبين من التحقيقات أن المتهمين نفذا 10 عمليات سرقة بأسلوب توصيل الأسلاك قبل القبض عليهما. وضبط المتهمان بعدما ورد بلاغا إلى قسم شرطة المطرية بوجود تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدرجات، مقيمين بدائرة القسم. بعد ضبط المتهمان أحيلا إلى نيابة المطرية التي أمرت بإحالتهما بمحكمة الجنح.

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