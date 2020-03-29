رفع آثار انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الدائرى.. وعودة الحركة المرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أزال رجال المررو، صباح اليوم الأحد، آثار حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالحديد أعلى الطريق الدائري اتجاه المعادي نزلة المريوطية.

وأعاد ضباط المرور الحركة المرورية من جديد أمام السيارات، بعد تعطلها جراء الحادث.

وكانت سيارة نقل محملة بحديد التسليح، انقلبت أعلى الطريق الدائري، وصلة المريوطية، في الإتجاه القادم من الواحات والصحراوي اتجاه المنيب والمعادي، صباح اليوم الأحد.

وانتقل اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور وقيادات الإدارة؛ لرفع السيارة، وسحب بعض الكثافات الناتجة عن الحادث، كما تم نشر الخدمات لتسيير الحركة للقادمين من الواحات والصحراوي اتجاه المنيب والمعادي.