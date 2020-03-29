"جرينوف و66 بندقية مششخنة".. الداخلية تضبط 392 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، في شن حملاتها الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية بكافة المحافظات.

واستهدافت الأجهزة الأمنية خلال الحملة البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي، بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط، وبورسعيد، والدقهلية"، السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية، والإسماعيلية".

وأسفرت جهود الحملة، خلال أسبوع، عن ضبط 74 شخصًا وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

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كما ضبطت الحملات 392 قطعة سلاح ناري، عبارة عن "جرينوف- 42 بندقية آلية- 66 بندقية، مششخنة، غير مششخنة- 23 مسدس- 260 فرد محلي الصنع- 972 طلقة مختلفة الأعيرة- 1194 قطعة سلاح أبيض".

وتمكنت الحملات من تنفيذ362 ألف و493 حكم قضائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة؛ لضبط كافة صور الخروج على القانون.