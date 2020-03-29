ساعات صديقة وطرق دفع.. ما عدد ساعات عمل عداد الكهرباء بعد نفاد الشحن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلن الدكتور خالد الدستاوي، العضو المتفرغ لشؤون شركات توزيع الكهرباء، أن هناك مصطلحًا يُطلق عليه مسمى "الساعات الصديقة (friendly hours)؛ وهي أن يتم استمرار عمل عداد الكهرباء مسبق الدفع بعد انتهاء الرصيد منه، خلال الفترة من الساعة ٥ مساءً حتى التاسعة صباحًا؛ لإعطاء المشترك فرصة كي يقوم بشحن رصيده، وضمان عدم انقطاع الكهرباء عن العقار.

وقال الدستاوي، في تصريحات أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الأحد، أنه جارٍ حصر جميع الورديات بمختلف شركات توزيع الكهرباء؛ لوضع ماكينات دفع إلكتروني لشحن كروت العدادات مسبقة الدفع بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية بها، من خلال التنسيق مع شركات التحصيل والدفع الإلكتروني.

وأشار العضو المتفرغ لشؤون شركات توزيع الكهرباء إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ونائبه المهندس أسامة عسران، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، يحرصون دائمًا على تذليل أي صعوبات أو عقبات تواجه أي مشترك بمختلف أنحاء الجمهورية، مشددًا على أن هناك تنسيقًا متبادلًا بين شركات التوزيع التسع وشركات الدفع الإلكتروني التي تتعاون مع "القابضة لكهرباء مصر" في شحن وتحصيل قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة.

وطرحت الشركة القابضة لكهرباء مصر عددًا من الخدمات المتعلقة بطرق سداد فواتيرالكهرباء، وكذلك طرق شحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

أ‌- طرق سداد فواتيرالكهرباء:

1- الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام- دفع فواتير).

2- هناك 60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية؛ وهي (مكاتب البريد- مصاري- Bee- أمان- وقتي- تمام- سداد- ممكن- ضامن- البنك الزراعي).

3- 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة "فوري".

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4- 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي- بنك مصر- بنك الإسكندرية- بنك CIB- بنك Blom- بنك Credit Agricol- بنك أبوظبي الإماراتي- بنك عودة- بنك الإسكان والتعمير- بنك QNB- بنك قناة السويس- بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store- Play Store 5)- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store-Play Store 6)- تطبيق (My Fawry) على الهاتف المحمول (App Store-Play Store).

7- 10 آلاف ماكينة صراف "ATM" موزعة على مستوى الجمهورية.

8- كما يمكن لسكان القاهرة الواقعين في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول (خدمات الكهرباء الذكية (App Store-Play Store -www.eservices.ncdec.net)؛ لتقديم الخدمات للعملاء كافة، وتم نشره على (play store) بتقديم عدد 3 خدمات؛ وهي (إبلاغ القراءة- استعلام فاتورة- سداد فاتورة).

9- أيضًا يمكن لسكان محافظة بورسعيد التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق الخدمة (www.digital.gov.eg) على بوابة التحول الرقمي (إبلاغ القراءة- استعلام فاتورة- سداد فاتورة).

ثانيًا- بالنسبة إلى شحن الكروت للعدادات مسبقة الدفع:

1- مراكز الشحن التابعة لشركات توزيع الكهرباء (أكثر من 1000 مركز شحن).

2- "فوري".. 80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية.

3- 60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية؛ وهي (مكاتب البريد- مصاري- Bee- أمان- وقتي- تمام- سداد- ممكن- ضامن- البنك الزراعي).

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