"الهجرة" و"الطيران" تنسقان لعودة 37 مصريًا عالقين بتونس بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تدخلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعد تلقيها مناشدة من 37 مصريًا عالقين بتونس، على الفور؛ حيث تواصلت مع الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، والذي عمل على التنسيق مع الخطوط الجوية التونسية، لنقل المصريين العالقين في مطار قرطاج بتونس.

وثمّنت وزيرة الهجرة، الجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الطيران المدني، والاستجابة السريعة تجاه أي مستجدات لإعادة المصريين بالخارج، وقيامه بنفسه بقيادة طائرة العودة لبعض العالقين، مؤكدة أن وزارة الهجرة تعمل على التنسيق الدائم مع وزارات الدولة المختلفة، لمتابعة موقف المصريين العالقين حول العالم، وتنسيق الجهود لعودتهم وقتما تقتضي الظروف وتسمح حركة الطيران في الدول المختلفة.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، أن المصريين الـ 37 العالقين في تونس، سيستقلون طائرة الخطوط الجوية التونسية، في طريقهم للقاهرة، مشيدة بحرص وزارة الطيران المدني المصرية على التنسيق مع نظيرتها التونسية لإعادة المصريين من تونس الشقيقة.

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وأشارت مكرم، إلى أن المصريين العائدين أغلبهم كان عالقًا بعد توقف رحلات الطيران وهم في زيارات عمل، أو زيارات سريعة، والبعض الآخر يعمل في اليونيسيف ومنظمات الأمم المتحدة في ليبيا وتوجه لتونس ليتمكن من العودة.

وفي السياق ذاته، تؤكد السفيرة نبيلة مكرم، متابعة موقف المصريين العالقين حول العالم، وأن الوزارة تبذل كافة الجهود للتنسيق مع الدول المختلفة بما يسمح بإعادة المواطنين العالقين والحالات الاستثنائية، مشددة على قيام العالقين الذين لم يستكملوا بياناتهم بالتواصل مع السفارات والقنصليات في الدول المختلفة، وملء النماذج الإليكترونية الخاصة بذلك:

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