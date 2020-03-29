أسوةً بالبنوك.. برلماني يطالب بتأجيل سداد قروض جمعيات رجال الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدَّم أحمد الخشب، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تطبيق قرار البنك المركزي بتأجيل سداد أقساط قروض المشروعات، على قروض جمعيات رجال الأعمال وجهات تمويل المشروعات متناهية الصغر المرخصة من هيئة الرقابة المالية، أسوةً بالبنوك.

وأوضح الخشب، خلال طلب الإحاطة الذي تقدَّم به، أن هناك عددًا من المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة الذين حصلوا على قروض من خلال جمعيات رجال الأعمال وشركات تمويل مرخصة من هيئة الرقابة المالية، ويعانون الآن الأوضاع الاقتصادية للبلاد؛ بسبب إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب عضو مجلس النواب بتطبيق قرار البنك المركزي بتأجيل سداد القروض لمدة ٦ أشهر على هؤلاء المواطنين، أسوةً بباقي المستفيدين من قروض البنوك أو من خلال صدور قرار حكومي جديد بشأن هؤلاء المواطنين؛ للتخفيف عنهم في تلك الفترة.​