لتصحيح دور الأسرة وإعلاء منظومة القيم.. جامعة الأزهر تطلق مبادرة "اكتشف بيتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

دشنت جامعة الأزهر مبادرة اجتماعية "اكتشف بيتك"، ترسيخا لدورها ورسالتها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن المبادرة تعلي من القيم الغائبة، في ظل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل البعض في نشر وترويج الشائعات والأكاذيب بهدف نشر الفتن، والتي قد يشارك فيها بعض أبناء الوطن دون وعي وإدراك لخطورة هذا الأمر.

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وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن الشائعات من أخطر الوسائل الحديثة التي تستخدم في هدم الدول الوطنية، لافتا الى أن الهدف من المبادرة هو تصحيح دور أفراد الأسرة والبيت المصري، وإعادة النظر في القيم الإنسانية الصحيحة التي تنظم العلاقة بين الأفراد والجماعات.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن المبادرة تستقي القيم المستهدفة من كلام الله عز وجل، وصحيح أحاديث النبي صلى الله وسلم، ويتم تناولها ونشرها بالوسائل المختلفة بهدف التوعية الأسرية والمجتمعية، استكمالا لدور الأزهر الرائد في التعامل مع المشاكل المجتمعية والأسرية.

ولفت عامر إلى أن ذلك يأتي ضمن حرص مؤسسة الأزهر، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وترسيخا لرسالة الجامعة نحو خدمة المجتمع وتنمية البيئة.