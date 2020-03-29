شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 50 شخصًا اخترقوا حظر التجوال في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن قسم الجراحة بمستشفيات بنها الجامعية إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للتواصل مع المرضى إلكترونيًا في ظل ما تمر به البلاد من خطر تفشي فيروس كورونا.

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قال الدكتور عماد عبدالحافظ، رئيس أقسام الجراحة بالمستشفى، إن الصفحة تأتي في إطار حرص القسم على تطبيق أعلى درجات الحذر في مواجهة خطر فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه بالفعل تم تدشين الصفحة بعنوان قسم الجراحة مستشفيات بنها الجامعية، حيث يستطيع من خلالها المرضى التواصل مع كل أعضاء القسم لمتابعة الحالات والاستشارات وحجز المواعيد والكشف المنزلي إن لزم الأمر.

كان المستشفى قد أعلن في وقت سابق إخلاء مبنى الجراحة بالمستشفى بالكامل، ونقل مرضى القسم للأماكن الشاغرة في مبني الباطنة بالمستشفى في إطار إعداد خطط طوارئ على مراحل متتالية ولتجهيز أكبر عدد من الأسرة لاستقبال الحالات المشتبه فيها لحين تحويلها إلى مراكز للعزل حال ثبوت إنها إيجابية لمرض فيروس كورونا.

وقالت مديرية أمن القليوبية، في بيان لها، إنه تم ضبط 50 شخصًا اخترقوا حظر التجوال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.