شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: مصر نجحت في مواجهة فيروس كورونا حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، إن مصر نجحت حتي الآن في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، فقد أدار الرئيس عبدالفتاح السيسي ومعه الحكومة المصرية هذا الملف داخليًا وخارجيًا بكفاءة، وذلك مقارنة برؤساء دول وحكومات آخرى.

وقال النقيب العام للفلاحين محمد عبدالستار، في بيان له: «أن السيسي والحكومة المصرية وضعا صحة المواطن في المقام الأول، وترجمت سياسة مصر في مساندة المجتمع الدولي ودعم الدول الصديقة، وذلك تأكيدًا وتعزيزًا لعلاقات الأخوة والشراكة الاستراتيجية معها وسط إشادة دولية برؤية وإجراءات الحكومة المصرية في مكافحة الفيروس المستجد، لافتا أن الحكومة اتخذت حزمة متعاقبة من الإجراءات الحازمة والفعالة استهدفت مواجهة وباء كورونا، ووضعت الدولة خطة شاملة تتضمن تعاون وتنسيق كل الأجهزة والوزارات من شأنها رفع مستويات الوقاية وتقليل نسب الإصابة نالت إشادة منظمة الصحة العالمية».

وأثنى من جانبه على دور الدولة والحكومة في مواجهة الفيروس، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات لاقت قبولًا كبيرًا وتعاونًا من جانب المواطنين في تنفيذها وإشادة دولية باستراتيجية الدولة ورؤيتها في مواجهة انتشار الفيروس من قبل منظمة الصحة العالمية والمتخصصين والخبراء والأطباء على مستوى العالم.