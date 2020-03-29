شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز البحوث يوضح التعامل مع المصاب بفيروس كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح الدكتور هاني الناظر رئيس مركز البحوث سابقاً، أهمية الحصول على الأخبار الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩» من مصادرها، والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، التي تروج الكثير من الشائعات، مؤكدًا على عدم المبالغة في استخدام المطهرات.

وأضاف الناظر، خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»:«أنه لا يوجد داع للاستحمام بالكلور ولكن يكفى الماء والصابون، مشيرًا إلى أنه في حالة إصابة أحد أفراد الأسرة بالفيروس الجديد، يجب أن يعزل نفسه تمامًا عن باقي الأسرة وأن يتعامل مع فرد واحد فقط، وليس الأسرة بأكملها».

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وتابع:«أنه يجب ارتداء الكمامة فورًا وتطهير وتعقيم القفازات خلال التعامل مع المريض، وعزله نهائيًا في المنزل، وغسيل الحمام بعد استخدام المريض له»، مشيرا إلى أهمية اتباع بعض التعليمات الخاصة للتعامل مع عمال التوصيل، من خلال ارتداء قفازات، وفى حالة عدم توفر القفازات تطهير الأيدى بالكحول جيدًا، واستلام الكيس البلاستيك، وتطهيره بالكحول فورًا وليس بالكلور، وفى حالة عدم توفر الكحول غسل الكيس البلاستيك بالمياه والصابون من الخارج.

وقال:«يجب تسخين العيش على النار قبل تناوله لضمان خلوه من فيروس كورونا، وغسيل المعلبات بالمياه والصابون أو الكحول، وغسيل الخضراوات والفاكهة بالمياه والخل أو المياه والصابون».