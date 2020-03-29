شكرا لقرائتكم خبر عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة في الوادي الجديد‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مكاتب البريد على مستوى محافظة الوادي الجديد في صرف المنح المالية الاستثنائية التي أقرتها وزارة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة والمسجلين بمديرية القوى العاملة، وذلك في الفترة من 26 مارس إلى 28 إبريل 2020.

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وقال أحمد طليب، مدير عام القوى العاملة بالوادي الجديد، إن عدد المستفيدين من هذه المنح 3043 عاملا من العمالة السابق تسجيلها وسيتم صرف 500 جنيه للفرد بإجمالي 1.5 مليون جنيه كمرحلة أولى، وتم حصر 750 عاملا آخرين كمرحلة ثانية بإجمالي 375 ألف جنيه.

وأضاف «طليب» أن باب التسجيل مفتوح للعمالة غير المنتظمة التي تخلفت عن التسجيل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على الانترنت وتخصيص رقم تليفون لاستقبال كافة الاستفسارات من العمالة غير المنتظمة على الواتس آب، وذلك منعا للازدحام والتكدس.

وأشار إلى أن المديرية تقوم بتحرير عدد 1759 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بواقع 500 جنيه للشهادة بإجمالي 880 ألف جنيه، بالإضافة إلى صرف إعانات اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة متمثلة في إعانات مواليد وزواج وعمليات جراحية وأدوية ووفيات بإجمالي 319 ألف جنيه، كما تم صرف منحة حلوى المولد النبوي لعدد 2950 عاملا بإجمالي 1.4 مليون جنيه.