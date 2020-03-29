شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم مواقع الخط الثالث للمترو.. «النقل» تواصل الإجراءات الاحترازية ضد «كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تواصل كافة هيئات وشركات وزارة النقل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا. وقامت الهيئة القومية للأنفاق بتعقيم مواقع تنفيذ المرحلتين الرابعة والثالثة من الخط الثالث للمترو وتعقيم مواقع تنفيذ القطار الكهربائي. الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعقيم مواقع الخط الثالث للمترو.. «النقل» تواصل الإجراءات الاحترازية ضد «كورونا» (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.