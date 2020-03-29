شكرا لقرائتكم خبر عن «إلغاء الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل بالجامعات والمعاهد».. ما الحقيقة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الأحد، منشورًا بشأن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل (الأولى والثانية والثالثة) بالجامعات والمعاهد، واعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول كنتيجة نهائية للعام الدراسي الحالي.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، مُوضحةً أن ما تم إلغاؤه هو امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني «الميد تيرم» وضم درجاتها لامتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لجميع الفرق الدراسية بالجامعات عقب انتهاء فترة التعليق، مع عقد الامتحانات بدءًا من 30 مايو المقبل، كما تم التأكيد على قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة بتاريخ 21 مارس 2020.