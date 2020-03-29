شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم محطات السكك الحديديه والأتوبيس وشوارع والميادين الرئيسية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، مديري الأفرع بالتنسيق الكامل والمستمر مع رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة المختلفة للقيام بأعمال التعقيم والتطهير للشوارع والميادين الرئيسية، حيث تم تطهير وتعقيم محطة السكة الحديد ومجمع مواقف الإخصاص ومحطة الأتوبيس السريع ومعهد الأورام وحي جنوب المدينة وموقف ملوي وأبوقرقاص وعدد من الأماكن الأخرى داخل مدينة المنيا.

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وفي مركز أبوقرقاص تم تطهير وتعقيم شارع صيدناوي وبنك مصر وبنك الائتمان الزراعي وبنك القاهره وجميع الشوارع ومستشفى الفكريه العام ومحكمه الفكريه ومدينة أبوقرقاص.

كما تم في مركز ملوي تعقيم وتطهير شارع الجلاء وشارع العرفاني وشارع الثانوية بنات، وفي مركز مطاي تم تطهير عدد من الشوارع الرئيسية منها شارع الثورة وشارع بورسعيد وشارع مسجد صلاح الدين، وطريق مصر أسوان الزراعي وبعض الشوارع الفرعية.

وفي مركز العدوة تم تطهير وتعقيم شارع بورسعيد وشارع الشهيد أحمد إسماعيل وشارع الشهيد محمد لطفي وشارع على بن أبي طالب، وفي مركز دير مواس تم تطهير وتعقيم شوارع الجمهورية والجيش وشارع صلاح سالم، وجاري استكمال الإجراءات الوقائية بكامل المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة ضد فيرس كورونا.