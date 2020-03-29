شكرا لقرائتكم خبر عن 11701 مشروعًا بـ1.6 مليار جنيه ضمن مبادرة «مشروعك» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه يجب الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج «مشروعك»، وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

وأشار، في تصريحات صحفية، إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج «مشروعك»، مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، مؤكدا على أهمية برنامج «مشروعك» في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة .

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وأوضح محافظ الشرقية، أنه تم تنفيذ 11 ألف و701 مشروع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بتكلفة قدرها مليار و604 مليون و385 ألف جنيه، لتوفر 41 ألف و567 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

ومن جانبه، لفت العربي الشبراوي مدير «مشروعك» بالمحافظة، إلى أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع «تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف، مصنع أسمدة عضوية، مصنع ملابس، وصناعات كهربائية، مستلزمات طبية، ومصنع أرز، وحظيرة مواشي، وتجارة حبوب، وورشة موبيليا .... وغيرها» .

وأضاف أن مركز ومدينة الزقازيق حي أول وثان جاء في المركز الأول، من حيث عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها، والتي بلغت 2201 مشروع بقيمة 241 مليون و296 ألف و400 جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد المشروعات التي تم الموافقة عليه 533 مشروع بقيمة 209 مليون و317 ألف و250 جنيه، ثم يليه في المركز الثالث مركز بلبيس حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها 1517 مشروع بقيمة 191 مليون و87 ألف جنيه .

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية، بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.