شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 15 شخصًا بينهم 8 أطفال في حادث سير بـ«صحراوي المنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 15 شخص بينهم 8 أطفال في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوى جنوب المنيا.

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كان اللواء محمود خليل، مدير الأمن، تلقى إخطارًا من العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول 15 مصابًا إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالصحراوي الغربي بمركز ملوي.

بانتقال قوات الأمن، تبين إصابة كل من: هاجر ربيع خلف، 11 سنة، مصطفى معتمد عبدالفتاح، 16 سنة، شريف إبراهيم محمد، 17 سنة، مصطفى أحمد صابر، 18 سنة، زينب ربيع أحمد، 16 سنة، عمر مختار أمين، 14 سنة، محمد جمعة محمد، 20 سنة، عمر حسين محمد، 12 سنة، رمضان فيض رمضان، 18 سنة، وشقيقة مصطفى، 16 سنة، نظاقة محمد خلف، 47 سنة، مي ربيع نادر، 14 سنة، رمضان جمال طه، 50 سنة، على رجب عبدالفتاح، 18 سنة، يوسف ممدوح عبدالمجيد، 16 سنة، جميعهم مقيمون بقرية بلنصوره بمركز أبوقرقاص.

تم نقل 3 مصابين إلى مستشفى المنيا العام، والتأمين الصحي وباقي المصابين تم نقلهم إلى مستشفى ملوي العام، تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسيير حركة السير بالطريق.