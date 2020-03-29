شكرا لقرائتكم خبر عن «هنساعد بعض».. مبادرة لتوصيل الطلبات للمنازل منعًا للتجمعات بـ«سفاجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، مبادرة «هنساعد بعض»، بالتعاون مع سيدات مدينة سفاجا والأسر المنتجة، بهدف توصيل الطلبات المنزلية إلى الأسر ومنع التجمعات بالشوارع.

وأوضحت رئيس مدينة سفاجا، أنه تم عقد عدة لقاءات متفرقة مع سيدات مدينة سفاجا، ممن لديهن مشروعات صغيرة للخبز أو الأطعمة الغذائية والسيدات اللاتى يقمن ببيع المنتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم تجميعهم في «جروب» على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، يسمى «اطلب واتمنى»، و«بيت العيلة» للسيدات فقط للحصول على الطعام في ساعات الحظر.

وأضافت رئيس مدينة سفاجا، في بيان، على الصفحة الرسمية لمجلس مدينة سفاجا، أنها أكدت على السيدات على توفير دليفرى للتوصيل للمنازل والإعلان على أرقام الهواتف الخاصة بهم للتواصل معهن في حالة حاجة المواطنين إلى شراء منتجاتهن

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وتابعت أن «المبادرة تأتى في إطار توحيد الصفوف وتضافر الجهود للبقاء في المنزل أكبر فترة ممكن لمواجهة فيروس كورونا وحماية أرواح المواطنين من الخطر الذي أصبح يهدد العالم بأثره».

وأوضحت أن «الجروب وصل خلال يومين إلى 10 آلاف مشترك، كما يتم نشر مواد إعلامية من قبل الوحدة لمحلية لمدينة سفاجا عليه بهدف التوعية بطرق الوقاية من كورونا ومتابعة الإجراءات الاحترازية للتعامل مع الفيروس».

ودعت المغربى سيدات وربات المنازل في سفاجا إلى الاشتراك في جروب «اطلب واتمنى (بيت العيلة )» للحصول على منتجات الأسر بأسعار مخفضة دون الحاجة إلى النزول إلى الشارع في تلك الفترة حيث تم الاشتراط على كل سيدة مشاركة في مبادرة «هنساعد بعض» بضرورة توفير دليفيرى توصيل للمنازل.

كانت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا نظمت حملة تعقيم لجميع مناطق وشوارع المدينة المختلفة، بمشاركة عدة جهات مختلفة، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وترأست هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، أعمال الحملة المكبرة التي بدأت بالاشتراك مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى لمحاصرة الفيروس وحماية أرواح المواطنين.