شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 300 شنطة مواد غذائية بالعريش ضمن مبادرة «خليك في بيتك.. إحنا نجيلك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الجمعية الخيرية لرعاية الفئات الخاصة بشمال سيناء، بتوزيع عدد 300 شنطة مواد غذائية على المستحقين في مدينة العريش، وذلك ضمن مبادرة «خليك في بيتك..إحنا نجيلك» لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد عبدالرحمن قويدر، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الفئات الخاصة، أنه تم توزيع شنط المواد الغذائية على المستحقين من الأرامل والمطلقات والأيتام والأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا في مدينة العريش.

أضاف قويدر، أن الشنطة الواحدة تكلفت 100 جنيهًا، حيث تضم كل شنطة أرز وزيت وسكر وعدس وفاصوليا وصلصة ومكرونة وشعرية وجبنه وملح، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تماشيًا مع الجهود والإجراءات التي تسعى الدولة بكافة مؤسساتها لتطبيقها لمحاصره ومواجهة أخطار فيروس كورونا، والحفاظ على أفراد المجتمع من خلال البقاء في منازلهم ودعم الفئات الفقيرة.

مبادرة «خليك في بيتك إحنا نجيلك» في العريش

مبادرة «خليك في بيتك إحنا نجيلك» في العريش