شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع نقل ركاب قطارين وصلا وقت الحظر بـأتوبيسات «السوبر جيت» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وصول ركاب قطار رقم 987 القادم من الأقصر إلى القاهرة الساعة 7.40 مساء أمس السبت، بسبب أعمال التجديدات ومشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية، وكذلك وصول ركاب قطار رقم 983، القادم من أسوان إلى القاهرة الساعة 11.30مساء السبت، نتيجة لاستكمال المسير إلى محطة رمسيس بالقاهرة، نظرًا لوجود ركاب قامت بالحجز المسبق قبل يوم قيام القطار خلال فترة 14 يوم التي تتيح للركاب الحجز المسبق والتي كان معمول بها قبل صدور قرار الحظر.

حيث تم نقل الركاب عبر أتوبيسات السوبر جيت الفاخرة مجاناً إلى عدد من الميادين العامة بالقاهرة والجيزة، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية نظرا لوصول القطارين خلال توقيت الحظر.

نقل ركاب قطارين وصلا وقت الحظر بـأتوبيسات «السوبر جيت»

نقل ركاب قطارين وصلا وقت الحظر بـأتوبيسات «السوبر جيت»