شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة كورونا.. إنشاء أول «بنك طعام» بالغربية بالجهود الذاتية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن البرلماني محمد عريبي عضو مجلس النواب السابق وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية عن إنشاء أول بنك طعام للفقراء بالغربية بمشاركة عشرات من رجال الأعمال من أبناء المحافظة.

وقال عريبى، إن «المسلم للمسلم كالبنيان والمصري لأخيه المصري في الوطن وهذا الوقت هو أشد أوقات الاحتياج إلى التعاون بين فئات الشعب ومساعدة أبناء المحافظة الذين تضرروا بسبب فيروس كورونا المدمر».

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وكشف أن «فكرة إنشاء بنك طعام بمحافظة الغربية لخدمة الفقراء في كل قرية بمراكز المحافظة جاءت عقب السيول التي تعرضت لها مصر وبالتزامن مع انتشار فيروس كورونا».

وطالب عريبي بـ«التدخل السريع من المجتمع المدنى ليكون مشروعا كبيرا لعمل الخير بمحافظة الغربية لمساندة الجهات المختصة في تلك الأزمة وقت الاستعانه بها وتكون في أتم الاستعداد».

وأضاف عريبي: «جارى حاليا الانتهاء من التجهيزات اللازمة ومخاطبة الجهات ورجال الأعمال والمتطوعين لوضع نواة الحملة وتنظيمها وتفعيلها بجميع أنحاء الغربية».

كما أشار إلى أنه سيتم الإعلان في القريب العاجل عن كل التفاصيل والتواصل مع الجهات المعنية لحصر جميع المحتاجين والفقراء الذين يستحقون المساعدة.

إنشاء أول «بنك طعام» بالغربية بالجهود الذاتية

إنشاء أول «بنك طعام» بالغربية بالجهود الذاتية

إنشاء أول «بنك طعام» بالغربية بالجهود الذاتية

إنشاء أول «بنك طعام» بالغربية بالجهود الذاتية